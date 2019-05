Was steht an?

Die Relegationsspiele zwischen dem Drittletzten der Bundesliga, dem VfB Stuttgart, und dem Zweitligadritten Union Berlin. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Stuttgart, am Montag fällt in Berlin in der Alten Försterei die Entscheidung. Übertragen werden die Partien im Eurosport-Player (jeweils 20.30 Uhr).