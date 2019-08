Kostenpflichtiger Inhalt: Wie Bundesliga im TV früher war :

Das Moderatorenteam der Sportschau im Jahr 1967 (v.l.): Dieter Adler, Ernst Huberty und Addi Furler. Foto: WDR / Klaus Barisch/WDR

Düsseldorf Unser Autor blickt in eine Zeit zurück, in der die Fußball-Bundesliga im Fernsehen ein Abenteuer für Zuschauer wie Produzenten war. Eine Zeit, in der Fans Glück haben mussten, dass es Bilder vom Spiel ihres Lieblingsvereins zu sehen gab.