In ganz Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Dies hat auch Auswirkungen auf die Zulassung von Zuschauern in den Stadien. Aufgrund behördlicher Auflagen gibt es in den verschiedenden Regionen große regroße Unterschiede. Wir geben einen Überblick, wie viele Fans am 6. Spieltag in den Stadien erlaubt sind.