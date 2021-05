Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "In der ersten Halbzeit waren wir mental und körperlich ein Stück weit nicht in der Lage, dem Gegner richtig Paroli zu bieten. Wenn man unsere Situation beobachtet, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt und Torchancen erspielt. Das hat mich gefreut, dass die Jungs nochmal so reagiert haben. Dortmund hat verdient gewonnen, wir sind trotzdem glücklich."