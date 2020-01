Bundesliga 2019/20: Unsere Tipps zum 18. Spieltag

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (Freitag, 17. Januar, 20.30 Uhr)

Schalke 04 empfängt Borussia Mönchengladbach, das mit 35 Punkten eine historisch gute Rückrunde spielte. Seit 43 Jahren holte man in der Hinserie nicht so viel Punkte. Bei Schalke wird die Frage sein, ob Alexander Nübel zwischen den Pfosten steht. In der Pause war sein Wechsel zu Bayern München im Sommer bekannt geworden.