Fortuna Düsseldorf - Bayern München (Samstag, 23. November, 15.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf fügte dem Rekordmeister in der vergangenen Saison ein besonders schmerzliches Unentschieden zu. Das 3:3 in der Allianz Arena dürfte Fortunen wie Münchnern gleichermaßen in Erinnerung geblieben sein. Doch die Düsseldorfer empfangen von der 4:0-Darbietung gegen Borussia Dortmund gestärkte Münchner und einen Robert Lewandowski, der nach Belieben trifft. Die Fortuna ist aber der einzige Bundesligist gegen den der Pole noch nicht erfolgreich war.