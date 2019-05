SERIEN: Bayern München musste die Meisterfeier in Leipzig vertagen, blieb aber im 13. Spiel in Folge ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum zehn Siege. Zuletzt musste sich der Branchenprimus am 20. Spieltag geschlagen geben (1:3 in Leverkusen). Die TSG Hoffenheim konnte im dritten Spiel in Folge keinen dreifachen Punktgewinn verbuchen und muss um die Europapokalteilnahme bangen. Unter dem am Saisonende scheidenden Trainer Julian Nagelsmann verloren die Kraichgauer erstmals gegen Werder Bremen (zuvor zwei Siege, vier Remis). Bayer Leverkusen blieb im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, Kontrahent Schalke seit drei Runden.