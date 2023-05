Bundesliga Die spannendsten Entscheidungen im Abstiegskampf

2015: Sage und schreibe sechs Mannschaften zittern noch vor dem letzten Spieltag. Der HSV bekommt einen Sieg gegen Schalke geschenkt, Hertha verliert zwar in Hoffenheim, hatte aber die beste Ausgangsposition. Den Rest entscheiden Hannover und Freiburg sowie Paderborn und Stuttgart in direkten Duellen. Die 96er gehen früh in Führung. Paderborn gelingt das 1:0 gegen den VfB. Als das 1:1 fällt, sind beide direkt abgestiegen. Erst in der 72. Minute rettet sich Stuttgart mit dem Siegtreffer. Wer mit Paderborn runter muss, entscheidet sich in Hannover. 2:0, 2:1 – schießt Freiburg jetzt das 2:2, ist der HSV weg vom Fenster und tatsächlich Hertha in der Relegation. Doch es bleibt beim Sieg für 96, Freiburg trauert.