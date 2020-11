Am 19. Oktober 2019 feiert Stindl beim 0:1 bei Borussia Dortmund sein Comeback. am 24. Oktober wird er im Europa-League-Spiel bei der AS Rom zum Helden: In letzter Minute verwandelt der Kapitän einen Elfmeter zum 1:1-Endstand.In der Saison 2019/20 produziert Stindl in der Rückrunde drei Auswärts-Doppelpacks in Düsseldorf, Augsburg und Paderborn. Der Kapitän ist zudem nach dem Re-Start nach dem Corona-Lockdown mit insgesamt drei Toren in der Schlussphase der Spielzeit entscheidend daran beteiligt, dass sich Borussia nach 2015 und 2016 zum dritten Mal für die Champions League qualifiziert. Er kommt in dieser Spielzeit auf elf Pflichtspieltore, neun in der Bundesliga, zwei in der Europa League.