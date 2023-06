Mannschaftsteile im Fokus Bei Borussias Torhütern ist nach dem Rekord wieder Kontinuität nötig

Borussia mag eine Saison im Niemandsland in der Tabelle gespielt haben, in Bezug auf ihre Torhüter war es allerdings eine außergewöhnliche Spielzeit. Denn nie zuvor absolvierten gleich vier Keeper des Klubs jeweils mindestens vier Bundesligaspiele von Beginn an. Und da Moritz Nicolas in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim 9:1 gegen den SV Oberachern zum Einsatz kam, teilten sich gar fünf Torhüter die 36 Pflichtspiele der Saison unter sich auf. Vor allem jedoch musste Gladbach mitten in der Saison seine Nummer eins austauschen.