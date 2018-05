Borussia Mönchengladbach: Dieter Hecking und seine verschiedenen Systeme

In der Woche vor dem Frankfurt-Spiel macht Hecking überraschend zweimal die Schotten dicht - man kann bereits ahnen, dass er etwas Neues einstudieren will, von dem die Öffentlichkeit noch nichts mitbekommen soll. Erstmals bringt er von Beginn an eine Dreierkette, die er in seinen ersten Wochen als Borussia-Trainer und in der Saison-Vorbereitung schon einmal ausprobiert hatte. Zur Pause liegt Borussia hinten, Patrick Herrmann sieht auf seiner Abwehrseite ganz schlecht aus. Danach gibt es keine Chancen im Überfluss, aber defensiv passt es.