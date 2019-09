Borussia - Inter Mailand 7:1 Eines der größten und denkwürdigsten Spiele in der Vereinshistorie taucht in keiner offiziellen Statistik mehr auf. Denn eine Cola-Büchse, die Inter-Stürmer Roberto Boninsegna getroffen hat, macht Gladbachs 7:1-Triumph im Landesmeister-Cup 1971 zunichte. Am 20. Oktober demütigen Netzer, Heynckes, LeFevre und Co. vor 27.500 Zuschauern das Weltklasseteam aus Mailand. „An diesem Tag hätten wir alles überspielt“, sagt Netzer später. Doch da sich Boninsegna nach dem Büchsenwurf vom Platz tragen lässt und Inter Protest einlegt, annulliert die Uefa die Partie. Borussia scheidet nach einem 2:4 in Mailand und einem 0:0 im Wiederholungsspiel in Berlin aus.