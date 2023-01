Bundesliga 2022/23 Bayer 04 – VfL Bochum: die Werkself in der Einzelkritik

Adam Hlozek

Konnte mit seiner Physis in direkten Duellen punkten, ließ es aber zunächst an Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff war er dann aber doch in der Manier eines in die Hereingabe grätschenden Mittelstürmers mit dem 2:0 zur Stelle. Insofern gibt es wenig zu meckern – auch, wenn streng genommen der Bochumer Vasileios-Konstantinos Lampropoulos zuletzt am Ball war.

Note: 2-