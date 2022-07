Lukas Hradecky

Gegen einen Drittligisten drei Mal in einer Halbzeit hinter sich zu greifen, zählt sicher zu den bittersten Erfahrungen, die der Finne bislang in seiner Karriere gemacht hat. Noch schlimmer: An keinem der letztlich vier Gegentreffer trifft ihn eine Mitschuld. Stattdessen verbuchte er in der zweiten Halbzeit noch ein paar gute Paraden.

Note: 3