Heimspiel am Donnerstag : Krefeld Pinguine mit neuer Energie gegen Tigers

An Torwart Sergei Belov lag es nicht, dass die Augsburger fünf ihrer 43 Torschüsse erfolgreich abschlossen. Foto: pix-sportfotos/Ruffler

Krefeld Nach den ersten beiden Auswärtsspielen gegen Teams der Gruppe Süd sind am Donnerstag die Straubinger in der Yayla-Arena zu Gast. Hinter dem Einsatz von Brett Olson steht weiter ein Fragezeichen. David Elsner ist kein Thema.

An ausgiebige Trainingseinheiten ist für die Teams der Deutschen Eishockey-Liga zum Ende der Gruppenphase am 18. April so gut wie nicht mehr zu denken. Das ist dem Wettkampf-Marathon geschuldet, der teilweise vier Spiele innerhalb von nur einer Woche vorsieht. Die Pinguine bekamen gleich beim Auftakt ihrer Südduelle die Belastung zu spüren und mussten dem packenden und intensiven Match in Ingolstadt gleich 19 Stunden später in Augsburg Tribut zollen. Am Mittwoch stand ausschließlich Ausruhen auf dem Programm. Denn am Donnerstag (erstes Bully 18.30 Uhr) wollen die Pinguine mit neuer Energie ins Heimspiel gegen die Straubing Tigers gehen.

Dass sich selbst ein Top-Team an den neuen Rhythmus mit Back-to-Back-Spielen gewöhnen muss, zeigen die Münchener. Nach der überraschenden 2:3-Niederlage in Düsseldorf mussten sie sich 24 Stunden später in Iserlohn noch überraschender mit 3:8 geschlagen geben. Man darf gespannt sein, wie sich die Tigers am Donnerstag in Krefeld präsentieren, weil sie am Vorabend bei der DEG antreten mussten. Ihre Zelte schlugen die Niederbayern bereits am Mittwoch in der Seidenstadt im Hotel Krefelder Hof auf und trainierten am Morgen an der Westparkstraße.

info Play-offs starten zunächst in jeder Gruppe In beiden Gruppen der DEL ist das Rennen um Platz eins bis vier noch spannend. Lediglich für Nürnberg und Krefeld wird die Eiszeit am 18. April enden. Das Play-off-Viertelfinale wird zunächst in beiden Gruppen separat ausgetragen. Das heißt Platz eins gegen vier und zwei gegen drei. Das Halbfinale wird dann über Kreuz gespielt. Alle Play-off-Serien, auch das Finale, wird wegen der Corona-Pandemie im Modus best of three gespielt.

Aufstellungssorgen kennt Clark Donatelli derzeit nicht. Alle Akteure kehrten ohne Verletzung von der Südreise zurück. Daniil Valitov fällt weiter aus. Fraglich ist weiter der Einsatz von Brett Olson. „Wenn er am Donnerstag bis 16 oder 17 Uhr Vater geworden ist, kann er mitspielen“, sagte der Trainer.

Da sich die Corona-Eiszeit für die Pinguine mit großen Schritten dem Ende zuneigt, mehren sich die Fragen nach der Zukunft. Clark Donatelli und Sergej Saveljev, der am Mittwoch an der Video-Pressekonferenz teilnahm, sendeten keine klaren Signale aus. Der Geschäftsführer und Sportliche Leiter ließ durchblicken, dass er seine Doppelrolle wohl behalten werde. Denn das Team in der Geschäftsstelle arbeite professionell und mache einen sehr guten Job.

Zu den personellen Planungen für die neue Mannschaft sagte Saveljev: „Gerade was die Importspieler angeht, sind wir nicht in Eile. Wir müssen sehen, welche Spieler jetzt auf den Markt kommen, wie momentan schon aus der KHL. Clark hilft mir dabei sehr, er kennt den nordamerikanischen Markt sehr gut.“ Donatelli wollte sich nicht näher dazu äußern: „Wir haben derzeit Importspieler im Team, die um ihren Job kämpfen und sich für einen neuen Vertrag empfehlen wollen. Daher warten wir erstmal das Saisonende ab. Wir haben aber eine Liste mit Spielern aus Nordamerika.“

Die Suche nach deutschen Spielern ist laut Saveljev schwer: „Die interessanten Spieler sind alle noch unter Vertrag. Wir müssen sehen, was möglich ist und passiert.“ Auf die Frage, ob David Elsner aus Ingolstadt im Gespräch sei, antwortete er: „Ich wurde in unserer Geschäftsstelle gefragt, ob ich Elsner verpflichten will. Da habe ich gesagt, wer ist das, den kenne ich nicht.“