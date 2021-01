Kostenpflichtiger Inhalt: Die siebte Niederlage droht : Können Pinguine ihren Frust besiegen?

In den Gesichtern von Lucas Lessio (li.), Brett Olson und Torwart Sergei Belov, der hier von Alex Blank getröstet wird, ist die Enttäuschung nach dem 0:2 gegen Bremerhaven abzulesen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Donnerstag droht den Krefeldern in Bremerhaven die 17. DEL-Niederlage in Folge gegen die Fischtown Pinguins. Trainer „Mike“ Svarinskis hofft, dass vor dem gegnerischen Tor endlich der Knoten platzt.