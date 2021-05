Impfreihenfolge in NRW : Das doppelte Dilemma chronisch Kranker

Wie ein Labyrinth: Der Weg zur Impfung ist für Chronisch Kranke oft kompliziert. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Meinung Während Supermarktmitarbeiter schon geimpft werden, können Asthmatiker noch immer keine Termine machen. Menschen mit chronischen Krankheiten fallen bei der Impfstrategie aus dem Raster, das hat Gründe – dabei gäbe es eine einfache Lösung.

Zu den vielen Ungerechtigkeiten, die die Pandemie zutage fördert, gehört in der aktuellen Phase vor allem die Verteilung des immer noch zu knappen Impfstoffs. Die Frage, wer nun welchen Stoff vor wem bekommen darf und mit welchem Recht hat sich besonders zugespitzt, seit die Gruppe der Ältesten und Gefährdetsten versorgt ist – und natürlich seit der Impfpass als Ticket für einige Erleichterungen genutzt werden kann.

Während der Impfauftakt bei den über 80-Jährigen in den Alten- und Pflegeheimen weitgehend unstrittig verlief – schon allein weil sich die Todeszahlen in dieser Hochrisikogruppe so dramatisch entwickelt hatten – wird nun immer hitziger diskutiert, je tiefer es die Priorisierungsstufen hinuntergeht. In NRW ist man nach der zweitwichtigsten Gruppe, bestehend aus den 70- bis 80-Jährigen, dem Pflege-, Kita- und Grundschulpersonal sowie Schwerstkranken nun in der Prio-Gruppe 3 angelangt. Allerdings ist die im bevölkerungsreichsten Bundesland so groß, das weiter gesplittet werden musste.

Zurecht fehlt vielen völlig das Verständnis dafür, dass etwa Gerichtsvollzieher, Supermarktmitarbeiter und Lehrkräfte an weiterführenden Schulen jetzt Termine in Impfzentren bekommen können – Menschen mit Asthma, Rheuma, HIV oder diversen Herzkrankheiten aber immer noch nicht an der Reihe sind. Dass NRW die Gruppe chronisch Kranker aufgeteilt hat in Menschen mit schwersten Krankheiten (Prio-Gruppe 2) und Menschen mit nicht ganz so schweren Krankheiten (Prio-Gruppe 3), zählt zu den im Einzelfall kaum vermittelbaren politischen Entscheidungen. Eine Grenze gezogen wird nämlich zwischen Organtransplantierten, Dementen sowie Menschen mit psychischen Krankheiten wie Depressionen, die allesamt in Priorisierungsgruppe 2 sind und etwa Rheumatikern, Schlaganfallkranken sowie Immungeschwächten, die erst in Prioritätsgruppe 3 eingestuft sind. In dieser dritten Gruppe sind allerdings auch Menschen in bestimmten Berufsgruppen ganz unabhängig von ihrem Gesundheitszustand wie Justizmitarbeiter, die jetzt Vorrang haben.

Eine Reihen folge ist nötig, solange Impfstoff fehlt, das ist klar. Aber wer will garantieren, dass das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf bei einer 40-jährigen gesunden Realschullehrerin mit Teststrategie im Wechselunterricht grundsätzlich höher ist als etwa bei einer 50-Jährigen mit einer Auto-Immunerkrankung oder durchlebten Krebserkrankung?

Nicht einmal Forscher können absehen, wie sich das Coronavirus im Zusammenhang mit chronischen Krankheiten langfristig auf das geschwächte Immunsystem auswirkt. Gerade diese derart heterogene Gruppe aus vielen Einzelpersonen mit ganz unterschiedlichen Vorerkrankungen, der keine großen Verbände den Rücken stärken, muss jetzt in den Blick genommen werden. Ja, vereinzelt impfen Hausärzte zwar schon Chronisch Kranke, sofern sie mit Gruppe 1 und 2 durch sind oder der freigegebene Stoff von Astrazeneca für die Betroffenen infrage kommt. Und auch an manchen Impfzentren gibt es Ausnahmen, wenn Termine von anderen ausfallen. Aber es muss zeitnah für alle Betroffenen eine flächendeckende Lösung geben – und zwar bevor die Priorisierung im Juni aufgehoben wird und der Ansturm auf die Impfzentren mit Blick auf die Reisezeit noch größer wird. Der pragmatischste Ansatz wäre womöglich, den Hausarztpraxen mehr Impfstoff zur Verfügung zu stellen für alle chronisch Kranken – auch weil die meisten dort ohnehin in Behandlung sind.

