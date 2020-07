Kostenpflichtiger Inhalt: Heller Komet am Nachthimmel : Neowise – Ein Besucher vom Rand des Sonnensystems

Ab dem Wochenende wird der Komet Neowise die ganze Nacht über zu sehen sein. Foto: dpa/Peter Komka

Düsseldorf Als die ersten Streitwagen fuhren und man in England erneut an Stonehenge baute, kam der Komet C/2020 F3 zuletzt der Erde nahe. Nach 4500 Jahren kommt er erneut vorbei – und leuchtet im Juli hell am Nachthimmel.