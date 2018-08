Diese deutschen Promi-Frauen waren nackt im Playboy zu sehen

Seit Februar 2016 spielt Franziska Benz in der RTL Seifenoper „Alles was zählt“ die Rolle der Michelle Bauer. In der September-2018-Ausgabe des Playboy zeigte sie dann eine ganz andere Seite. Schüchtern ging sie jedoch nicht an diese Aufgabe. Bereits während ihrer Theaterlaufbahn lies sie mehrfach die Hüllen fallen.