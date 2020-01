Endlich erzählt auch mal Anastasiya Avilova (l.) etwas von sich. "Ich hatte von 16 bis 19 einen so schlimmen Freund, der hat mir so viele Komplexe gemacht", offenbart das Model. "Er hat immer gesagt ich bin fett, hässlich und so. Ich habe mich dann sehr ausgehungert, weil ich mich immer so fett fühlte. Aber ich war ja nicht fetter als jetzt. Die Komplexe hatte ich dann noch sehr lange! Das war keine Liebe, das war Abhängigkeit. Das war Horror pur."