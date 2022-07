Einwanderungspolitik : Englisch als Verwaltungssprache – strange idea

Die Digitalisierung deutscher Behörde könnte auch Sprachprobleme lösen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Düsseldorf Die FDP will Englisch als zweite Sprache in Behörden einführen. Das soll die Aufnahme von Fachkräften erleichtern. Das Ziel ist richtig – am Mittel gibt es berechtigte Zweifel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Die Alarmrufe gibt es schon lange, bewirkt haben sie bislang wenig. Doch nun gibt es Chaos an den Flughäfen wegen fehlenden Personals, immer mehr Handwerkerautos fahren mit „Mitarbeiter gesucht“-Aufklebern durch die Gegend. Wer schnell einen Installateur, Elektriker oder Dachdecker sucht, weiß warum. Und in der Gastronomie entscheidet oft nicht mehr der Zuspruch der Gäste, ob ein Restaurant sich halten kann, sondern die Frage, ob der Chef noch Koch und Kellner findet.

Vor diesem Hintergrund will die FDP konkrete Reformen in der Migrationspolitik vorantreiben, um Deutschland für Fachkräfte attraktiver zu machen. Dazu fordert die Partei unter anderem, Englisch als zweite Verwaltungssprache einzuführen. Das solle Behördengänge erleichtern, heißt es in einem Papier des FDP-Präsidiums. Darin wird auch gefordert, dass die Deutschförderung für Fachkräfte und ihre Familien weiter ausgebaut werden müsse, weil Sprache „der Schlüssel für eine gelungene Integration“ sei.

Lesen Sie auch Zehn-Punkte-Papier : FDP will Englisch als zweite Sprache in deutschen Behörden

Ohne Frage gibt es in der deutschen Verwaltung Punkte, an denen es an Zugänglichkeit und Weltoffenheit mangelt – und die internationale Verkehrssprache Englisch einzusetzen, wäre hilfreich und ein überfälliges Signal. Man muss nur mal erlebt haben, wie Menschen ohne Deutschkenntnisse versuchen, sich beim Einwohnermeldeamt anzumelden und dann Merkblätter zum Bundesmeldegesetz überreicht bekommen und lernen müssen, dass sie eine Wohnungsgeberbestätigung brauchen – und was das eigentlich ist. Bei solchen frühen Kontakten, die Einwanderer mit der deutschen Verwaltung haben, sind Formulare auf Englisch sinnvoll und überfällig. Natürlich sollten auch Beamte an solchen Positionen Fragen auf Englisch beantworten können. Und eine „Wohnungsgeberbestätigung“ könnte auch einfach „Nachweis des Vermieters“ heißen.

Allerdings ist es eine Sache, an gezielten Punkten auf Service zu setzen und Mehrsprachigkeit zu verlangen – womöglich wäre nämlich nicht nur Englisch hilfreich, sondern auch Sprachen anderer stark vertretener Herkunftsländer. Und natürlich müsste es auch im Internet Angebote mit Übersetzungshilfen für die üblichen Verwaltungsgänge zu Beginn eines Lebens in Deutschland geben. Wie weit viele Städte und Kommunen davon noch entfernt sind, ist ernüchternd. Da kommen viele Internetseiten über ein „Welcome, Bienvenue“ und ein paar mehrsprachige Infos zu touristischen Zielen nicht hinaus. Ob ein Land verstanden hat, dass es Frachkräfte aus dem Ausland braucht und sich um gute Leute bemühen muss, zeigt sich an solchen Stellen. Da hat die FDP Recht.

Doch um Offenheit zu signalisieren und das Ankommen in Deutschland zu erleichtern, muss nicht gleich eine zweite Verwaltungssprache verordnet werden. Denn das würde die Übersetzung sehr vieler Texte und Formulare bedeuten, und zwar juristisch abgesichert. Es würde eine entsprechende Schulung weiter Teile der Mitarbeiter in Behörden bedeuten – und eine Menge Geld kosten. Das könnte aber sinnvoller eingesetzt werden. Zum Beispiel, um endlich ernsthaft die Digitalisierung der Verwaltung anzugehen. Die müsste nämlich auch eine Entschlackung von Verwaltungsvorgängen mit sich bringen und könnte Menschen, egal welcher Herkunft, Ämtergänge ganz ersparen. Digitale Angebote lassen sich auch leichter mit Übersetzungshilfen versehen. Außerdem hält das Internet inzwischen auch jede Menge Übersetzungs-Angebote parat, die Leute in ihrer jeweiligen Muttersprache selbst anwenden können. Voraussetzung ist allerdings, dass die Ausgangstexte einfach formuliert sind – und nicht mit sadistischer Freude Hauptwortketten aus dem Bürokratenwortschatz verbauen.