Aufregung in Schweden : Die Prinzessin, die nicht geduzt werden will

Stockholm Eigentlich duzen sich in Schweden alle – selbst der Ministerpräsident wird informell angesprochen. Doch die Thronerbin Victoria sorgt nun mit einer Rückweisung in einem TV-Interview nun für Aufsehen.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in Schweden. Mit der Königsfamilie legt man sich nicht an. Denn trotz ihrer rein repräsentativen Rolle hat sie weiterhin viel demokratisch unkontrollierte Macht. Doch der über große Sportereignisse prominent gewordene TV-Moderator Peter Jihde (49) konnte es nicht lassen. Er duzte den König und dessen Kinder, sprach mit ihnen so, wie er mit normalen Leuten spricht. „Ich sage ja ‚du‘ zu allen Menschen. Alle Menschen sind doch gleich“, begründet er in einem Podcast. In diesem berichtet er erstmals über seinen offenen Streit mit Schwedens Kronprinzessin Victoria, den das ganze Königreich verwundert.