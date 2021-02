Kostenpflichtiger Inhalt: Straßen, Feuerwehr, Bauland : Diese Investitionen plant Xanten im Jahr 2021

Die Klappbrücke in Wardt muss saniert werden. Die Arbeiten werden mehrere Hunderttausend Euro kosten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten will in diesem Jahr rund 14 Millionen Euro in Bauland, Feuerwehr, Bildung und Straßen stecken. Wir geben eine Übersicht über die größten Investitionen und sagen, was sie kosten.