Xantenerin musste als Kind zweimal in Erholungskuren : Das Trauma der Kinderverschickung

Als Maria Ehren ein Kind war, wurde sie in ein sogenanntes Erholungsheim geschickt – zweimal. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Die Xantenerin Maria Ehren berichtet, wie sie in den 1950er Jahren zweimal in eine Kur geschickt wurde. An die Zeit, die mehr als 60 Jahre zurück liegt, hat die heute 76-Jährige schreckliche Erinnerungen