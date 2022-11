Alte Anlage war beschädigt worden : Ampel an der B 57 in Birten wird erneuert

Seit Mai wird der Straßenverkehr auf der Kreuzung von Rheinberger Straße (B 57) und Weseler Straße durch eine sogenannte Ersatzlichtanlage geregelt. Um die neue Ampel zu errichten, sind in den nächsten Wochen Erdarbeiten notwendig. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Im Mai 2022 war die alte Ampel an der B57 in Birten so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr repariert werden kann. Deshalb wird eine neue Anlage errichtet. Sie soll auch anders geschaltet werden – damit wird auf eine Auswertung der Unfallzahlen reagiert.