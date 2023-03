Gastronomie in Wülfrath Imbiss Pawig ist nach 40 Jahren Geschichte

Ob Currywurst, Pommes, Gyros oder Hamburger – der Imbiss Pawig an der Goethestraße 42 ist eine echte Institution in der Stadt und nun überraschend Geschichte. Nach über 40 Jahren ist Schluss. Ein Zettel am Geschäft weist offiziell darauf hin, dass die Inhaber in Urlaub seien. Doch Inhaber Hubertus Pawig wird aus gesundheitlichen Gründen leider nicht wieder hinter die Theke seines Ladens zurückkehren können. Das bestätigt seine Frau Stefanie Pawig im Gespräch mit der RP.