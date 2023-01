EInzelhandel in Wülfrath Versorgung Ellenbeek soll verbessert werden

Verwaist und trist sieht es aus und das direkt am Eingang zur Stadt: Schon lange steht der ehemalige Fliesen-Discount an der Wilhelmstraße neben den Stadtwerken leer, seitdem das Geschäft an die Fliethe gezogen ist. Ein großes Plakat an der gelb-roten Front weist darauf hin. Der Leerstand hinterlässt währenddessen seine Spuren an dem Gebäude. Gerne wird der Parkplatz noch genutzt. Das ist aber auch seit Jahren die einzige Nutzung.