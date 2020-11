Kostenpflichtiger Inhalt: Schlosspark Neersen : Stadt schenkt Josef Heyes zum Abschied einen Baum

Die Azubis Noah Netta und Philipp Klein pflanzen den Amberbaum mit Ausbilder Marc Knabben zu Ehren von Ex-Bürgermeister Josef Heyes (v.l.n.r.). Der hilft kräftig mit. Foto: Norbert Prümen

Neersen Zwei Gärtner-Azubis der Stadt Willich pflanzen mit dem am 31. Oktober aus dem Amt geschiedenen Josef Heyes einen Amberbaum in Erinnerung an seine lange Zeit als Bürgermeister.