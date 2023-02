Lkw-Lieferung für Erdbebenopfer Willicher helfen mit unzähligen Kleiderspenden

Um kurz vor zehn geht es am Eingang einer Werkshalle im Stahlwerk Becker hektisch zu. Das hat nicht etwa mit den surrenden Druckmaschinen zu tun, zu denen die Mitarbeiter der Spezialdruck-Firma Cartomat alle paar Minuten huschen, um Flüssigkeiten nachzufüllen oder Knöpfe zu bedienen. Ihre Aufmerksamkeit gilt an diesem Mittwochmorgen dem immer größer werdenden Berg aus Säcken. Ein Fahrzeug nach dem anderen fährt an der Werkshalle vor. Mütter mit Kindern, ältere Menschen, Mitarbeiter von anderen Betrieben und Hilfsorganisationen – sie alle sind dem Aufruf von Engin Keser gefolgt und laden warme Kleidung für jedes Alter, Decken und Schlafsäcke ab, die in die Türkei gehen sollen.