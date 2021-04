Stieg Larsson: Verdammnis. Heyne-Verlag, 760 Seiten.

Moderne Bestseller? Auch die gibt es in der Bücherzelle. Und Krimis? Sowieso. Und beides zusammen? Geht auch. Ein Beispiel hierfür ist dieser 760-Seiten-Schinken von Stieg Larsson. „Verdammnis“ ist nach „Verblendung“ der zweite Roman aus der sogenannten Millennium-Reihe. Der Journalist Mikael Blomkvist recherchiert in sachen Menschenhandel und taucht dabei immer tiefer in die Vergangenheit seiner Partnerin Lisbeth Salander ein.