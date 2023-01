Kinderschutzbund Willich kooperiert mit Schmittchenhof Wie Tiere Kinder unterstützen können

Wenn Esel Jacques seine Zustimmung geben könnte, dann würde er das tun. So aber sieht man nur Barbara Jäschke, Vorsitzende des Kinderschutzbunds Willich, und Diplom-Sozialpädagogin Sonja Schmitt vom Schmittchenhof in Willich die Freude über den gerade unterzeichneten Kooperationsvertrag an. Der Ortsverein bringt sich bei der tiergestützten Pädagogik mit Haus- und Nutztieren für Kinder und Jugendliche ein, um deren seelische Entwicklung, die während der Corona-Phase stark gelitten hat, positiv zu beeinflussen. Der Ortsverein ist eine Kooperation mit „T.e.a.m“., dem Zentrum für tiergestützte Pädagogik und Therapie von Schmitt, eingegangen.