Experte machte Vorschläge im Planungsausschuss Wie Hamminkeln sein Radwegenetz ausbauen will

Flaches Land, gutes Straßennetz – aber auch ein Dorado für Radfahrer? In Hamminkeln können sich Radler sich gut bewegen, aber die Möglichkeiten sind nicht ausgereizt. Nun wurde im Planungsausschuss vorgestellt, was wünschenswert und was machbar ist, um in der Flächenstadt das Radwegenetz dichter und attraktiver zu machen.