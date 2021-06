Corona-Pandemie : Warum Wesels Testzentren weniger Zulauf haben

Wolf Heidecker ist froh, dass sein Test negativ ausgefallen ist. Jetzt steht einer Kurzreise ins Saarland nichts mehr im Wege. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Weil im Handel und in der Außengastronomie kein negativer Corona-Test mehr verlangt wird, sind die Warteschlangen vor den Testzentren in Wesel verschwunden. Anbieter sprechen von gut 30 Prozent weniger Kunden in jüngster Zeit.