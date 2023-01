Vereine aus Wesel, Schermbeck und Hamminkeln So stehen Wesels Schützen zur Frauen-Mitgliedschaft

Kreis Wesel · Deutschlandweit geht es in Schützenkreisen darum, ob und wie Frauen am Brauchtum teilhaben sollen. Unter anderem kann der Status der Gemeinnützigkeit auf dem Spiel stehen. In Bricht gab es von diesem Hintergrund am Wochenende eine Satzungsänderung. Was Vereine im Kreis Wesel sagen.

20.01.2023, 12:23 Uhr

2012 ereignete sich das Novum in der Historie des Bundes der deutschen Schützenbruderschaften, dass erstmals zwei Frauen das Königspaar bildeten. Margret Derksen (r.) regierte zusammen mit ihrer Lebenspartnerin Manuela Hiller die St. Lambertus-Schützenbruderschaft. Foto: Axel Breuer (abre)/Breuer, Axel (abre)