Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlen in Wesel : Neue Frauenliste will in den Integrationsrat

Rolav Suliman und Roushin Faek (oben, v.l.) sowie Yomna Fahmy Mohamad, Nourhan Shanan, Ramona Abdulsater, Alissar Tawil und Juan Khadij (unten v.l.) treten als „Starke Internationale für Wesel“ an. Foto: SIW Foto: SIW

Wesel Am Sonntag, 13. September, werden auch Integrationsräte gewählt. In Wesel tritt eine dritte Gruppe an. Sieben Frauen aus dem Libanon, Ägypten, Syrien und dem Irak haben die „Starke Internationale für Wesel“ (SIW) gebildet.