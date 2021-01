Kostenpflichtiger Inhalt: Fertigstellung voraussichtlich im August 2022 : Investor will in Dingden neue Kindertagesstätte bauen

Die Zahl der Kindergartenkinder in Dingden wächst. Deshalb wird eine vierte Kita nötig. Foto: Pixabay

DINGDEN Die vierte Kita in dem Dorf an der Grenze zu Westfalen gilt zwar als Umbau, ist aber in Wirklichkeit ein Neubau. Läuft alles nach Plan, soll sie am 1. August 2022 an den Start gehen.