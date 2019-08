Kostenpflichtiger Inhalt: Appell an Eltern in Wesel : Kinder möglichst nicht mit dem Auto zur Schule bringen

Landrat Ansgar Müller, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Frank Schulten, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht (v. l.) unterzeichneten am Montag den ersten Weseler Schuleltern-Appell. Foto: Sebastian Peters

Wesel Am Mittwoch startet das neue Schuljahr: Erstmals haben Landrat Ansgar Müller, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Frank Schulten von der Verkehrswacht einen Appell an alle Eltern gerichtet. Kernbotschaft: Kinder so oft wie möglich nicht mit dem Auto zur Schule bringen.