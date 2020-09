Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Wegberger Stichwahl : Stichwahl: Noch ist nichts entschieden

Michael Stock (SPD) oder Marcus Johnen (CDU)? Wer als Bürgermeister ins Rathaus der Stadt Wegberg einzieht, entscheidet sich in der Stichwahl am 27. September. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Meinung Wegberg Rein rechnerisch wäre die Stichwahl zwischen Michael Stock (SPD) und Marcus Johnen (CDU) am 27. September in Wegberg eine klare Sache. Doch so einfach ist es nicht.