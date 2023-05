Kunst und Kultur im Gartenpark Neue Bilder in der Wassenberger Outdoor-Galerie

Es tut sich wieder was in der Outdoor-Galerie an der malerischen Parkstraße in Wassenberg: Vor ein paar Tagen wurden sieben der insgesamt 24 Bilder ausgetauscht. Seit die Wassenberger Outdoor-Galerie im Juni 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, erfreut sie sich in der Kunstszene sowie bei den Besucherinnen und Besuchern gleichermaßen sehr großer Beliebtheit. Die Ratheimer Künstlerin Ruth Schulmeyer hatte seinerzeit die Idee zu dieser in der Tat außergewöhnlichen Galerie, die in enger Zusammenarbeit mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH rasch umgesetzt und noch im selben Jahr erweitert werden konnte.