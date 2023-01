Kaufbar in Viersen Sozialkaufhaus ist gefragt und baut um

Dicke breite Holzbretter, in denen in einer schmalen Fräskante LED-Lichterschnüre eingezogen sind, liegen zu Dutzenden auf großen Holzböcken. „Das werden unsere neuen, beleuchteten Regalböden, auf denen wir unsere Kleinwaren hervorragend präsentieren können“, sagt Monika Mai. Dabei blickt die Betriebs- und Projektleiterin der „Kaufbar“ von den langen Brettern in einem warmen Naturton zu großrahmigen Nischen in den Wänden, wo schon die nötigen Vorrichtungen für die Regale vorbereitet sind. Im Viersener Sozialkaufhaus für jedermann in der ehemaligen Papierfabrik an der Krefelder Straße herrscht Aufbruchstimmung.