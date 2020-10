Kostenpflichtiger Inhalt: Geschichte in Viersen : Viersens Bannbuch neu aufgeschrieben

Im Bannbuch des Schöffengerichtes wurden in der Zeit von 1574 bis 1702 in südniederfränkischer Sprache insgesamt 5947 Einträge zu Rechts- und Eigentumsverhältnissen von Grundstücken in Viersen erfasst. Foto: Nadine Fischer

Viersen Herbert Söthe tauchte tief in die Geschichte der Stadt ein: Er transkribierte Viersens älteste notarielle Überlieferung – für Familienforscher eine gute Quelle, um ihren Vorfahren auf die Spur zu kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wer die Formulierung „einen Bann legen“ hört, denkt vermutlich zunächst an einen Fluch, der ausgesprochen wird. Das ist mit jenem Eintrag im Viersener Bannbuch vom 10. Januar 1575 allerdings nicht gemeint, in dem es heißt: „Paulus Molterß legt einen Bann über 9 Ruten Bosch, gelegen ,in dem Hamm Busch’, gekauft von Hanß Blotzkes.“ Vielmehr stellt die Bezeichnung ein Stück Rechts- und Eigentumsverhältnis dar. Dazu gab es in den Jahren 1574 bis 1702 insgesamt 5947 Einträge im Viersener Bannbuch, aufgeteilt auf zwei Bände, von 1574 bis 1626 und von 1627 bis 1702.

Für die Kreisstadt ist das Bannbuch die älteste notarielle Überlieferung in Viersen. Mit den beiden Bänden hat sich Herbert Söthe rund zwölf Jahre lang beschäftigt: Der 62-Jährige hat sie transkribiert. Unter dem Titel „Das Bannbuch des Schöffengerichtes Viersen 1574-1702“ ist damit ein weiteres Stück Viersener Stadtgeschichte für alle Viersener leicht zugänglich.

Info Als Download und in gedruckter Form Veröffentlicht In der „Kleinen Reihe“ veröffentlicht das Kreisarchiv „Das Bannbuch des Schöffengerichtes Viersen 1574-1702“. Lesen Im Archiv befinden sich drei Exemplare. Die Publikation kann dort auch bestellt werden (Preis: zehn Euro). Es gibt sie auch als Download: www.kreis-viersen.de/de/inhalt-47/kleine-reihe-9800801/.

Ein Bannbuch ist eine Vorform des Grundbuchs und des Liegenschaftskatasters. In ihm wurden seinerzeit die Rechts- und Eigentumsverhältnisse von Grundstücken und deren Lage festgehalten. Dass ein Bann gelegt wurde, stand für die verbindliche Anerkennung eines Rechtsstatus. Überall dort, wo der Besitz einer Familie unter den Erben aufgeteilt wurde oder Grundstücke verkauft wurden, war ein Eintrag in das Bannbuch notwendig. Es wurde genau festgehalten, wem welches Grundstück gehörte oder wer beispielsweise von seinen Miterben ausgezahlt wurde.

Archivar Marcus Ewers (v.l.), der Leiter des Kreisarchivs Michael Habersack und Herbert Söthe zeigen das neu erschienene Buch. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Söthe, der im westmünsterländischen Ahaus-Ottenstein lebt und Diplom-Verwaltungsbetriebswirt ist, hatte den ersten Kontakt zum Viersener Stadtarchiv vor rund 25 Jahren. „Ich verdanke es meinen Vorfahren, die zu einem Viertel aus dem Rheinland kamen, dass ich in Viersen landete“, erzählt er. Bei der Familienforschung, die ihn in den Bann gezogen hatte, stellte er fest, dass seine Urgroßmutter 1863 in Viersen zur Welt kam. Er wollte mehr wissen und besuchte erstmals das Stadtarchiv in Viersen, wo er die rechtshistorischen Quellen auf der Suche nach dem Namen seiner Urgroßmutter durchforstete. Vor dem Hintergrund, dass es kein Namensregister gab, eine Sisyphusarbeit. Er musste sich durch die beiden Bände des Bannbuches bewegen. Das brachte ihn im Laufe seiner eigenen Nachforschungen auf die Idee, Abschriften von Quellen anzufertigen und ein Register anzulegen, um es weiteren Nutzern einfacher zu machen.