Was bisher bekannt ist Nach Leichenfund in St. Tönis sind die Nachbarn schockiert

. In einer Doppelhaushälfte an der Straße Selder in St. Tönis sind am Montagvormittag drei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich vermutlich um eine 95-jährige Bewohnerin des Hauses, ihre 63-jährige Tochter und deren 69-jährigen Lebensgefährten. Das berichten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach sowie die Polizeibehörden Mönchengladbach und Kreis Viersen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Die Ermittlungen zur Identität der Leichen und zur bislang völlig unklaren Todesursache dauern an. Die Rechtsmedizin ist eingeschaltet“, heißt es.