Am Wasserturm in St. Tönis : Kinder buddeln in der Salzgrotte

Den Kindern macht das Buddeln im Salz Spaß. Die Sole ist zudem gut für ihre Gesundheit. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Salzgrotte am Wasserturm in St. Tönis lockt besonders im Winter viele Besucher an. Fast täglich gibt es eine Kinderstunde, in der nach Lust und Laune im Salz gebuddelt und gebaut wird.