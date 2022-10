Jürgen Albermann (FDP) im Gespräch : „Politik kann momentan wenig gestalten“

Jürgen Albermann, ehemaliger Leiter des Solinger Sozialamtes, sitzt für die FDP als Fraktionssprecher im Rat. Foto: Peter Meuter

Interview Solingen Der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten in Solingen spricht über Sparmöglichkeiten in der Verwaltung, Zuschüsse an Vereine, Steuererhöhungen, Generationengerechtigkeit und das Grossmann-Areal.