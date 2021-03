Kostenpflichtiger Inhalt: Mehrfach nicht erreichbar : Hackerangriff auf Internetseite der Gemeinde Rommerskirchen

Das Rathaus in Rommerskirchen: Die Verwaltung wurde digital angegriffen, die Internetseite der Gemeinde gehackt. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Rommerskirchen Wer in den letzten Wochen die Internetseite der Gemeinde aufrufen wollte, wurde an manchen Tagen zu einer ominösen anderen Webseite weitergeleitet. Sensible Daten sind laut der Verwaltung sicher.