Rheinberger Kommunalpolitik Neuer Chef für die grüne Fraktion

Bei der CDU löste Dirk Kerlen vor wenigen Wochen Erich Weisser ab, bei der FDP folgt Timo Schmitz auf Rainer Mull – und nun gibt es auch einen Wechsel an der Spitze der Grünen-Fraktion im Rheinberger Rat. Svenja Reinert gibt nicht nur ihre Position als Fraktionssprecherin auf, sondern auch ihr Ratsmandat. Und das aus beruflichen Gründen. Die Ossenbergerin soll künftig eine Position in der Kreis Weseler Verwaltungsspitze bekleiden, und das schließt ein politisches Mandat aus. Ob sie die neue Stelle antreten kann, weiß Svenja Reinert erst, wenn der Kreistag am 15. Dezember darüber entschieden hat. Sie möchte aber vorher klare Verhältnisse schaffen und hat sich deshalb schweren Herzens zu dem Rückzug zum Jahreswechsel entschieden.