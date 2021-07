Fußball, Testspiele : SV Hösel kassiert eine Pleite, RW Lintorf gewinnt knapp

Hösel/Lintorf Im Heimspiel gegen TVD Velbert II aus der Kreisliga A blamiert sich der höherklassige SV Hösel: Der Bezirksligist unterliegt mit 3:5. Rot-Weiß Lintorf feiert dagegen im zweiten Test den zweiten Sieg, wenn auch nur knapp.

Der SV Hösel ist noch meilenweit entfernt von der Form, mit der der Vorjahres-Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga mithalten kann. Gegen den TVD Velbert II hatten die Blau-Weißen im fünften Testspiel Heimrecht, die Gäste spielen „nur“ in der Kreisliga A, und die 3:5-Pleite gibt deshalb erheblich zu denken. „Fünf Gegentore daheim gegen einen unterklassigen Gegner, das ist einfach ärgerlich“, sagte dazu Trainer Benny Schröder. „Eigentlich beginnt unser Abwehrspiel schon weit vorne im gegnerischen Bereich. So wollen wir spielen, aber es klappt überhaupt noch nicht. Wir müssen einfach abwarten, bis unsere verletzten Spieler fit sind und die Urlauber wieder zur Verfügung stehen.“