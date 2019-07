Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Wache : Ratinger Retter sind jetzt schneller bei den Bürgern

Dirk Löffler ist der neue Leiter der Interims-Rettungswache in Breitscheid, die auf dem Gelände des DRK-Blutspendedienstes am Linneper Weg untergebracht ist. Foto: RP/Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stadt hat am Montag offiziell die neue Interims-Rettungswache in Breitscheid in Betrieb genommen. Sie macht kürzere Fahrzeiten im Ernstfall möglich.