Globe Neuss : Shakespeare-Festival fällt auch 2021 aus

Neuss Auch in diesem Jahr wird es kein Shakespeare-Festival im Neusser Globe geben. Stattdessen werden Stücke des Elisabethaners unter freiem Himmel gezeigt.

Statt Shakespeare-Festival gibt es einen Shakespeare-Garden: Wie Festivalchef Rainer Wiertz im Kulturausschuss ausgeführte, wird es in diesem Jahr wie schon im vergangenen coronabedingt kein Festival im Globe Neuss an der Rennbahn geben. Stattdessen wird ähnlich wie für den „Kulturgarten“ im ersten Lockdown im vergangenen Jahr eine Bühne am „Führring“ aufgebaut, auf der „zehn bis zwölf“ Compagnien, die es gewohnt seien, unter freiem Himmel zu spielen, ihre Produktionen zeigen. Sie kommen laut Wiertz aus Berlin, Potsdam und Salzburg, sind deutschsprachig. Zudem werde an einem erneuten „Kindershakespeare-Tag“ gearbeitet.