Schulen in Neuss Schulklassen zurück auf der Piste

Der Jahresbeginn läutet in vielen weiterführenden Schulen die letzten Vorbereitungen zu den jährlichen Skifahrten ein. Je nach pädagogischem Konzept bieten Schulen entsprechende Fahrten verpflichtend, freiwillig oder auch als Teil des Unterrichts an, stufenübergreifend oder auf einen bestimmten Jahrgang festgelegt. Auch in Neuss werden nach teils zwei Jahren corona-bedingter Pause wieder die Schneehosen eingepackt, allerdings stellt sich eine neue Herausforderung: Wie wirkt sich die Preissteigerung auf schulische Fahrten, insbesondere auf solche mit höherem Aufwand aus?